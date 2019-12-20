مدير سابق بمدرسة يابانية في أمريكا: يجب بناء الثقة بين المعلم والطالب

قال نيشي بوري المدير السابق للمدرسة اليابانية بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه لابد أن يكون هناك نوع من الثقة بين الطالب والمعلم حتى يحب الطالب المدرسة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "لازم المعلم يحب الطفل ويحسسه بالحب ده، لأنه إذا وصل هذا الحب للطفل فسيحترمه الطفل وينفذ ما يطلبه والتعليمات التي يخبره بها أما إذا حدث العكس فمن الصعب أن يسمع الطفل للمعلم".

وتابع: "عشان نخلي الطلاب يحبوا المدرسة لازم نفكر هل إحنا بنحب الأطفال، وهل الطفل بيثق فيا وهل شايفني مصدر للأمان ليه".

واستطرد: "الطفل لما بيدخل ابتدائي بيبقى داخل المدرسة في الأول مبسوط عشان بيبقى شاري حجات جديدة، وعنده حلم، وأولياء الأمور بيحفزوه، فبيبقى فيه محبة للمدرسة، ولو تغير هذا الشعور لازم إحنا كإدارة مدرسة نفهم إيه اللي حصل ونبحث عن إجابة".

واستقبل الرئيس السيسي في وقت سابق، على هامش منتدى شباب العالم، عددا من الخبراء اليابانيين بعد قيامهم بجولة تفقدية لعدد من المدارس اليابانية، قبل قيامهم بالإشراف على تطبيق التجربة في سابقة وصفها الخبراء بالأولى في تاريخهم على أن يجرى إيفاد هذا العدد من الأكاديميين للعمل في دولة أخرى، بما يؤكد تفرد مصر.