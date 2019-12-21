عبدالمنعم سعيد: الإخوان أحد معوقات الدولة الديمقراطية

قال المفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد، إن حسن البنا حاول تمزيق الدولة المدنية المصرية بكل ما أوتي من قوة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الإخوان دخلوا كعامل في الحياة المصرية منذ عام 1928، مؤكدا على أن الإخوان تجنوا على المسار الديمقراطي في مصر، وأن الجماعة الإرهايبة كانت أحد معوقات المدنية والديمقراطية والحداثة في مصر.

وتابع أن دستور 2014 جعل المرجعية العليا في رؤية الدين والدولة هي المحكمة الدستورية العليا، موضحا أن الإخوان مازالوا يشكلون تهديدا للدولة المصرية.

وأكد على أن الشعب المصري وممثليه المنتخبين هم من يقررون شؤون دولتهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية نشأت عام 1922 وكان الميلاد الدستوري الأول في عام 1923، والذي احتوى على أن الإسلام هو دين الدولة، كاشفا أن المقترب الثقافي لا يمكن من خلاله إهمال الدين، موضحا أن الذي يحدد التفسير الصحيح للدين هم ممثلو الشعب، ثم المحكمة الدستورية العليا، وهو ما حدث في دستور عام 1971 فيما عدا دستور 2012 الذي قام بتنفيذه الإخوان وأرجعوا ذلك إلى هيئة كبار العلماء.