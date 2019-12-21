شارك السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، في اجتماع دول الاتحاد من أجل المتوسط على مستوى كبار المسؤولين، الأربعاء الماضي، في برشلونة بصفته المنسق الوطني المصري للاتحاد من أجل المتوسط.

وعرض السفير عبدالعاطي محدّدات الموقف المصري والعربي اتصالًا بعددٍ من القضايا السياسية التي طُرحت على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والأزمة السورية.

واستمع المجتمعون لعرضٍ من ممثل إسبانيا لأفكار الاحتفاء باليوبيل الفضي لمفهوم الشراكة الأورومتوسطية بمناسبة قرب حلول الذكرى الـ25؛ لإطلاق عملية برشلونة في خريف العام المقبل.

ونوّه عبدالعاطي بنموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط الذي عُقد مؤخرا على هامش فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي للجلسة الختامية للنموذج، مؤكدًا دلالة ذلك على صعيد تنامي الاهتمام المصري بإطار التعاون الأورومتوسطي.

وأكد صدور عدة توصيات مرتبطة بهذا الإطار من التعاون الإقليمي ضمن التوصيات الختامية للمنتدى؛ ومن بين ذلك تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع سكرتارية الاتحاد من أجل المتوسط بغية استحداث ملتقى سنوي لشباب المتوسط، وكذا إقامة مركز أورومتوسطي للتعليم العالي والعلوم بمدينة العلمين الجديدة.

وفي ختام الاجتماع، جرى الترحيب بعرض مصر المبدئي لاستضافة فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لدول الاتحاد حول البيئة وتغير المناخ خلال الربع الأخير من عام 2020.