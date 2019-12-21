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"صحة بورسعيد": تسجيل 542 ألف مواطن في "التأمين الصحي الشامل"

"صحة بورسعيد": تسجيل 542 ألف مواطن في "التأمين الصحي الشامل"

مستثمرى بورسعيد: المشروعات الصغيرة ساعدت على انخفاض نسبة البطالة

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دياب يبدأ المشاورات لتشكيل الحكومة اللبنانية غداة صدامات وقطع طرق

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