أعلنت محافظة سوهاج تحرير 28 محضر تمويني متنوع، خلال حملات تموين مكبرة شنها مركزي " سوهاج، والمراغة "، خلال الأسبوع الماضي، تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي المحافظ لضبط الأسواق ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، ومباحث التموين.

وأوضح محمد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج، أنه شنت حملة تموينية مكبرة للتفتيش على الأسواق بقريتي " الشوش، وبلصفورة"، ما أسفر عن تحرير11 محضر تمويني متنوع، منها 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وتحرير محضرين عدم وضع شاش لتغطية اللحوم المعروضة ، و4 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر عدم ترخيص.

وأشار حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة، إلى تحرير 17 محضر تمويني متنوع، خلال حملة مكبرة لضبط الأسواق والمخابز بالمدينة، ومنها، محضرين عدم مطابقة للموصفات، و9 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ومحضرين مخالفة اشتراطات نظافة، ومحضر عدم صرف بون، ومحضرين نقص وزن، وتحرير محضر جنحة ضد صاحب محل لتصنيع منظفات بدون ترخيص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.