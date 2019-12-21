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الذكاء الاصطناعي..

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الذكاء الإصطناعى قد يتنبأ بمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية أو الوفاة

الذكاء الإصطناعى قد يتنبأ بمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية أو الوفاة

صور.. قافلة غذائية بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء في الحامول 

صور.. قافلة غذائية بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء في الحامول 

مصر تتصدر اختيارات المسافرين حول العالم 2020 طبقا لمجلة "forbes"

مصر تتصدر اختيارات المسافرين حول العالم 2020 طبقا لمجلة "forbes"

وزير الشباب والرياضة: المنوفية حققت طفرة بالعديد من الألعاب الرياضية

وزير الشباب والرياضة: المنوفية حققت طفرة بالعديد من الألعاب الرياضية

وزير القوى العاملة: كل إنجاز يقابله عمل إرهابي لإفساد فرحة المصريين

وزير القوى العاملة: كل إنجاز يقابله عمل إرهابي لإفساد فرحة المصريين

مشاركة 4500 تاجر و525 فرعا لقطاع الأعمال في مبادرة الرئيس لخفض الأسعار

مشاركة 4500 تاجر و525 فرعا لقطاع الأعمال في مبادرة الرئيس لخفض الأسعار

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"الروبوت" مش بني آدم: قد يقلل وظائف.. لكنه سيخلق أخرى

"الروبوت" مش بني آدم: قد يقلل وظائف.. لكنه سيخلق أخرى

لجميع المؤهلات.. تفاصيل نشرة وظائف "الشباب والرياضة" الأسبوعية

لجميع المؤهلات.. تفاصيل نشرة وظائف "الشباب والرياضة" الأسبوعية

حكايات نهاية العالم "شائعة كل سنة".. عواصف شمسية وظلام الكوكب

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