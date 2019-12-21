مصر تتصدر اختيارات المسافرين حول العالم 2020 طبقا لمجلة "forbes"

تصدرت مصر قائمة الأماكن التى رشحها المسافرون حول العالم للسفر إليها بداية من عام 2020، حسب التقرير الذي نشرته مؤخرًا مجلة "فوربس" الأمريكية، تحت عنوان: إلى أين أذهب بعد ذلك.. 27 أفضل أماكن للسفر في عام 2020.

وقال تقرير المجلة، إن مصر تم ترشيحه من قبل الأمريكية لكسي ألفورد، 21 عاما، وهي أصغر شخص يسافر إلى كل بلد على وجه الأرض وحطم الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس، حيث سافرت ليكس إلى 196 دولة إلى الآن.

أوضحت "ألفورد"، بعد السفر إلى كل بلد في العالم، فمصر هي واحدة من الدول التي ساعتبرها واحدة من أكثر الدول لم يتم التعامل معها على محمل الجد إلى اليوم، لكن مصر تحتضن هذا التاريخ الهائل المحفوظ جيدًا والثقافة الفريدة التي لا يمكن اكتشافها إلا في هذه الزاوية المنسية بشمال أفريقيا.

وأكدت أن البلاد بدأت أخيرًا في الحصول على التقدير الذي تستحقه بعد أن حصلت عليها منظمة السياحة العالمية أسرع وجهة سفر في العالم نمواً.

وأشارت "ألفورد" في عام 2020، سيفتح المتحف المصري الكبير - وهو أكبر متحف أثري في العالم - للجمهور وستشمل المعروضات آلاف القطع الأثرية المصرية القديمة التي لم يسبق لها مثيل من قبل. أفضل طريقة لاكتشاف كل ما تقدمه هذه الدولة المذهلة هي القيام برحلة نهر النيل.

رابط الموضوع على مجلة فوربس:

https://www.forbes.com/sites/laurabegleybloom/2019/12/18/where-to-go-next-best-places-travel-2020/