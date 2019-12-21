سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، 56 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص بالمحافظة، بالقاعة الكبرى للمركز الثقافي بمدينة بورسعيد بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوي المديريات بالمحافظات، واستيفاء لنسبة الـ5% المقررة لهم.

وشكر سعفان الشركات التي قامت وفرت هذه الفرص لمتحدي الإعاقة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تبلي بلاء حسنًا في الاهتمام بملف هذه الفئة، خلال الفترة الحالية.

وأكد "سعفان" أن متحدي الإعاقة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال، أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

وأضاف: "الدولة تضع أبناءها من متحدي الإعاقة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، ما أعطى حافزًا كبيرًا للوزارة فأطلقت مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة".