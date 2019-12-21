مصر تستضيف الدورة 9 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

أنهت الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أعمالها، اليوم، والتي أقيمت في أبوظبي خلال الفترة ما بين 16 و20 ديسمبر 2019.

ووافقت الدول الأطراف على استضافة مصر أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف، المقرر انعقادها عام 2021.​

وترأس الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الوفد المصري رفيع المستوى المشارك في المؤتمر، وألقى كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

واستعرض الوفد، خلال جلسات المؤتمر، جهود مصر في تنفيذ ما أسفرت عنه قرارات وإعلانات مؤتمرات الدول الأطراف السابق انعقادها لتحقيق أهداف الاتفاقية، كما تم مناقشة مشروعات القرارات التي تقدمت بها الدول أطراف الاتفاقية وإجراء التصويت عليها.

وأعلن الدكتور حارب سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تولى رئاسة الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف، القرارات الصادرة عن المؤتمر "إعلان أبو ظبي 2019"، والتي تضمنت 12 توصية للدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسا.

وجاءت أبرز التوصيات: "التأكيد على أهمية التعاون بين أجهزة الرقابة المالية وأجهزة مكافحة الفساد وأهمية الأخذ بالتوصيات الصادرة عنهم لدعم جهود مكافحة الفساد، والإشارة إلى ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب وتوظيف قدراتهم في عمليات مكافحة الفساد، والتأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية والأجهزة المسئولية عن مكافحة الفساد، لإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة".

وشملت التوصيات أيضا: "اتخاذ التدابير التي تعززها حتى تنعكس على تنفيذ الاتفاقية (وفق الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية الأمم المتحدة ل مكافحة الفساد )، وتشجيع الدول الأطراف على تعزيز الأمانة والنزاهة إصدار مدونات لقواعد السلوك في الأجهزة العليا للرقابة المالية والحاسبة".

كما أشار إعلان أبو ظبي، إلى ضرورة تأسيس قاعدة عمل مشتركة تجمع بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد في العالم، لتحقيق الشراكة الإستراتيجية للجانبين وإحداث نقلة نوعية في آليات مكافحة الفساد على مستوى العالم، وضرورة التنسيق والتعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بين هيئات منع الفساد، وحتمية تبادل المساعدة القانونية الفعالة مع غيرها من الدول الأطراف، لتيسير التعاون الفعال وإزالة العقبات بما يتفق مع المادة 46 من الاتفاقية.