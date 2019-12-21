يواصل الأسير الفلسطيني أحمد زهران، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ90 على التوالي، في ظروف صحية صعبة رفضا لاعتقاله الإداري.

والاعتقال الإداري، هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

كما أن الاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، حيث تعود القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945، الذي يستند فيه القائد العسكري للاحتلال، في معظم حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية، وهي بالأساس مواد البيانات ضد المعتقل، والتي تدعي سلطات الاحتلال عدم جواز كشفها حفاظا على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد.

وقال المتحدث باسم هيئة شئون الأسرى والمحررين حسن عبدربه،: "إن الأسير زهران يتواجد في عيادة سجن (الرملة) بعد أن تم نقله قبل نحو أسبوع من مستشفى (كابلان) الإسرائيلي، حيث يعاني من صداع وآلام في المفاصل وإعياء شديد ونقص في كمية السوائل والأملاح في جسمه، بجانب فقده 30 كيلوجراما من وزنه".

ولفت "عبدربه"، إلى أن محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في (عوفر) كانت أجلت جلستها للأسير زهران، التي عقدت الخميس الماضي حتى الاثنين المقبل، للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري.