يلتقي فريق مانشستر سيتي نظيره ليستر سيتي، اليوم السبت 21 ديسمبر الحالي في إطار مباريات ذهاب الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي على ستاد الاتحاد، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر قناتي beIN Sports HD 2 وbeIN Sports 4K بتلعيق عصام الشوالي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب "البريميرليج" برصيد 35 نقطة، جمعهم من 17 مباراة فاز منهم بـ11 مباراة وخسر في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، فيما يحتل ليستر سيتي وصافة ترتيب الجدول برصيد 39 نقطة، جمعهم من 17 مباراة، فاز منهم بـ12 مباراة وخسر في مباراتين وتعادل في 3 مباريات.