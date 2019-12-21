مبادرة لأهالي "سنباط" للتبرع بالدم لإنقاذ مصابين في حادث سير

شهدت قريه سنباط بمركز زفتي بمحافظه الغربيه مساء اليوم انطلاق مبادره إنسانيه شارك فيها المئات من الأسر وعائلات من رجال وسيدات القريه بالتبرع بالدم داخل أحد المساجد الكبري بوسط القريه لإنقاذ حياه مصابي حادث سير . وأوضح محمد علي احد اهالي القرية أن حاله من ا

شهدت قرية سنباط بمركز زفتى بمحافظة الغربية، مساء اليوم، انطلاق مبادرة إنسانية شارك فيها الأهالي بالتبرع بالدم داخل أحد المساجد الكبرى بوسط القرية، لإنقاذ حياة مصابي حادث سير.

وأوضح محمد علي، أحد أهالي القرية، أنّ حالة من الوجيعة خيمت على وجوه أهالي وأسر وعائلات القرية على خلفية وقوع حادث سير تسبب في وقوع عدد من المصابين من بينهم "السيد الصو"، و"أحمد السيد الصو"، موضحا أنّ أهالي القرية شاركوا في تدشين حملة للتبرع بالدم داخل المسجد الكبير لإنقاذ حياتهم، فور سماعهم الميكروفونات للتبرع بالدم في مبادرة إنسانية.

في ذات السياق، قال الشيخ محمد الخولي، من مشايخ القرية، إنّ أهالي المصابين تواصلوا مع المستشفى التي يتواجد بها ذويهم المصابين، لتوفير أطباء وطاقم تمريض متخصص لأخذ العينات من الأهالي داخل المساجد، وكذا نقلها عن طريق سيارات الإسعاف المجهزة للحفاظ على أكياس الدم والبلازما بالمستشفى.