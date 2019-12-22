تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط من ضبط عاطل، سبق اتهامه في 11 قضية "سلاح ناري - سرقة بالإكراه - شروع في قتل - سلاح أبيض - ضرب"، وبحوزته بندقية آلية و10 طلقات نارية من العيار ذاته.

كما ضبط عاطل، سبق اتهامه في 10 قضايا "قتل - سلاح ناري - سرقة - ضرب" وبحوزته "طبنجة - 3 طلقات نارية من العيار ذاته - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالي".

وضبطت وحدة مباحث مركز شرطة كفر سعد عاطلا سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات - ضرب"، وبحوزته "فرد خرطوش محلي الصنع - طلقتان خرطوش من العيار ذاته - كمية من مخدر الحشيش وزنت 150 جراما - كمية من مخدر الهيروين وزنت 60 جراما"، وتحرر كل محضر على حدة.