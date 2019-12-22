أرست المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة تأديب، مبدأ قانونيًا سبقت فيه المشرع في فصل الموظف العام متعاطي المخدرات، وهي الظاهرة التي أدت على مدار سنوات إلى كثير من الكوارث والضحايا.

الإدارية تقضي بفصل موظف بـ"تعليم الجيزة" ثبت إدمانه الترامادول

وكانت المحكمة الإدارية العليا، قضت بفصل موظف بالتربية والتعليم بإحدى مدارس شمال الجيزة التعليمية، ثبت تعاطيه مواد مخدرة متمثلة في عقار الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، في أثناء إجراء تحليل للكشف عن تعاطي المخدرات له وآخرين بتقرير معمل التحاليل الطبية الصادر من مستشفى الصحة النفسية بالخانكة من نتائج تحاليل المخدرات النهائية لموظفي وعمال وزارة التربية والتعليم من بينهم الطاعن، وأسفرت نتيجة التحليل عن إيجابية العينة الخاصة بالطاعن لمخدر الترامادول.

المحكمة تنفي ادعاء الموظف بتناوله الترامادول للعلاج: استخدامه دون حاجة إليه

وحسمت المحكمة قضية الترامادول بين الخط الرفيع للعلاج أو الكيف بالرد على ادعاء الطاعن، بأنه تناول الترامادول على سبيل العلاج لا الكيف أي تناوله كمسكن لا كمخدر، فذلك مردود بأنَّ الثابت علميًا أن الترامادول من المواد الفعّالة التي تقع في منطقة التقاطع بين دستور الأدوية ومواد المخدرات؛ إذ أنَّه في الأصل دواء طبي يستخدم في تسكين الآلام والحصول على فائدة منها وفي تلك الحالة يدرج ضمن قائمة المسكنات، وهو ما خلت منه الأوراق، ولكن إذا جرى استخدامه خارج النطاق الطبي ودون حاجة إليه –على نحو ما كشف عنه الطعن الماثل– يتحول حينئذ إلى ادمان شديد الخطورة نظرًا لما يسببه من الادمان على تعاطيه يعجز معه المدمن عن التوقف في حالة الرغبة في ذلك.

المحكمة: الموظف زرو شهادة طبية بسلبية نتجية تحليل المخدرات

وكشفت المحكمة، ضرورة وقف سيل الشهادات الصادرة من معامل الدم بمستشفى القصر العيني التي يوقعها إداريين على غير الحقيقة لهروب المتعاطين من المسئولية؛ وقدم الطاعن تقريرًا طبيًا عن حالته المرضية صادرًا من كلية الطب مستشفى القصر العيني معامل الدم تفيد أنَّ النتيجة سلبية على نحو يناقض نتيجة التحليل الايجابية التي أجرت فيها وزارة التربية والتعليم التحاليل المطلوبة بتقرير معمل التحاليل الطبية الصادر من مستشفى الصحة النفسية بالخانكة – الأمانة العامة للصحة النفسية – وزارة الصحة والتي جاءت إيجابية.

وتبين من مطالعة الشهادة الصادر من كلية الطب مستشفى القصر العيني معامل الدم؛ أنَّها مذيلة بتوقيع إدارة المعامل دون تحديد اسم موقعها، كما تلاحظ للمحكمة أنَّ بيانات خاتم شعار الجمهورية الخاص بالمستشفى مكتوب بأسلوب خط الرقعة مما ترتاب معه في سلامة تلك الشهادة.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة.

وأهابت المحكمة بمجلس النواب بإصدار قانون يلزم الجهاز الإدارى للدولة بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات مهما بلغت الدرجة الوظيفية إما بالإقصاء أو الإدواء لإسراع الخطى نحو المستقبل.

ودعت المحكمة إلى عقاب المتعاطى ومن يساعده على الوقوع فيه أو يسهل له ذلك, كما حسمت المحكمة قضية الترامادول لموظفى الدولة بين الخط الرفيع للعلاج أو الكيف لكونه يقع في منطقة التقاطع بين دستور الأدوية و مواد المخدرات، وكشفت المحكمة عن ضرورة وقف سيل الشهادات الصادرة من معامل الدم بمستشفى القصر العيني التي يوقعها إداريين على غير الحقيقة لهروب المتعاطين من المسئولية.