توجهت حملة أمنية مكبرة بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.

وعقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة لاستهداف إحدى البؤر الإجرامية لترويج المواد المخدرة ضمت (ثلاثة من العناصر الإجرامية الخطرة ـ لهم معلومات جنائية مسجلة ـ واثنين منهم مطلوب التنفيذ عليهم في حكمين قضائيين صادرين ضدهما بالسجن المؤبد) للاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين وحيازة أسلحة نارية لحماية نشاطهم الإجرامي واتخاذهم من المنطقة الصحراوية بجنيفة دائرة قسم شرطة فيصل بنطاق مديرية أمن السويس، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب وصول القوات ولدى قيامهم بمداهمة مكان تواجدهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلتهم القوات التعامل، وتمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن مقتل اثنين من المعاونين لتلك العناصر، وهم (عاطل - مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده فى قضية سرقة - مقيم بدائرة قسم الشروق بالقاهرة، ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة)، إثر إصابتهما بأعيرة نارية، وعُثر بجوارهما على الآتي: كمية من مخدر الهيروين وزنت (كيلو جرام)، 2 بندقية آلية عيار 7.62×39مم، 8 خزن لبنادق آلية، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وعدد من فوارغ الطلقات، 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، 4 ميزان حساس.

فى حين تمكن باقى المتهمين من الهرب مستقلين 21 سيارة، وجارى تكثيف الجهود لضبطهم.