مرة أخرى يعود المستشار عمر مروان لوزارة العدل، بعد أن تركها في 2017 لتولي وزارة شؤون مجلس النواب، لكنّه عاد هذه المرة لحقيبة العدل على قمة الوزارة بعد أن كان مساعدا للوزير لشؤون الشهر العقاري، بعد أن أدى اليمين الدستورية وزيرا للعدل خلفا للمستشار حسام عبدالرحيم.

خبرات سياسية وقضائية وقانونية كبيرة يتمتع بها مروان، يصفه كثيرون بـ"الجوكر" الذي ينجح في أي منصب يشغله، وكان آخرها وزارة شؤون مجلس النواب.

يعوّل القضاة والعاملين في وزارة العدل على "مروان" في إحداث طفرة ونقلة في أداء عمل الوزارة، خاصة ما يتعلق منها بالقطاعات الخدمية، مثل "الشهر العقاري، الخبراء، والطب الشرعي"، وهي قطاعات سبق للوزير الجديد أن تولى رئاستها مساعدا لوزير العدل.

كما تولى وزير العدل الجديد من قبل منصب الأمين العام لـ3 لجان لتقصي الحقائق منذ ثورة 25 يناير، انتهاء بتولي حقيبة الشؤون القانونية ومجلس النواب، وهو المجلس الذي ارتبط به المستشار عمر مروان، مذ كان أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وأمينا عاما ومتحدثا رسميا باسم اللجنة خلال انتخابات 2015.

عقب ثورة 25 يناير، تشكّلت لجنة لتقصي حقائق أحداث الثورة، وكان "مروان" كاتم أسرار اللجنة بعد تعيينه أمينا عاما لها، وحين تولت جماعة الإخوان الحكم، قرر الرئيس المعزول محمد مرسي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وأُسندت الأمانة العامة بها لـ"مروان"، ثم عُيّن أمينا عاما للجنة التي تشكلت عقب ثورة 30 يونيو لتقصي الأحداث التي شهدتها البلاد من أعمال عنف وإرهاب، عقب سقوط الجماعة الإرهابية وعزل "مرسي".

حصل الوزير الجديد على عدة دورات في مجال حقوق الإنسان من بعض الدول، كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان والكويت، كما حصل على عدة دورات أخرى في مجالات القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية وإدارة منظومة العدالة والإدارة الانتخابية.

تخرّج الوزير الجديد في كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد جدا عام 1979، وعين معاونا للنيابة العامة عام 1989، وتدرج في المناصب القضائية حتى درجة محامٍ عام بالمكتب الفني للنائب العام والتفتيش القضائي للنيابة العامة، ورئيسا بمحكمة الاستئناف، وأعير للعمل بمكتب النائب العام الكويتي لنحو 6 سنوات.