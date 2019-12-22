كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مغادرة الدكتور عمرو عدلي نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات من منصبه، لافتا إلى أنه قام بجمع أوراقه من مكتبه.

عدلي، يعمل نائبا لرئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، قبيل توليه منصب نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات.

يذكر أن الدكتور عمرو عدلى نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث حاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في هندسة القوى الكهربية من جامعة القاهرة في أعوام 1984 و1987، ثم حصل على درجة دكتوراه الفلسفة فى الهندسة الكهربية من جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1992، وفى الفترة من 1993 إلى عام 1994.