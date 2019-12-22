صدّق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل 2020.

وقال مدير إدارة التجنيد والتعبئة في مؤتمر صحفي له اليوم، إنّه سيتم قبول الدفعة اعتبارا من الأربعاء المقبل وفقا للشروط المتعلقة بكل مؤهل.

وأضاف أنّه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، يقبل مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1999 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا (حكومي / خاص) الحاصلين على مؤهلهم الدراسي، والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أغسطس 2019 حتى آخر يناير 2020، وخريجي كليات الطب (البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / الطب البيطري / التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز / مدة التدريب خلال تلك الفترة، مواليد من 1 يناير إلى 30 يونيو من عام 2000 خريجي العام الدراسي 2018 / 2019 والفترة من أول فبراير 2019 إلى آخر يناير 2020 والمتخلفين من سنوات سابقة.

وأوضح أنّه يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 20 يناير 2020 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد اعتبارا من 3 - 20 فبراير2020.

ولفت إلى أنّه بالنسبة لأصحاب المؤهلات فوق المتوسطة، فيقبل مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1999 والحاصلين على مؤهلهم الدراسي، خلال الفترة من أول أغسطس 2019 حتى آخر يناير 2020، ومواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو عام 2000 خريجي العام الدراسي 2018 / 2019 والفترة من أول فبراير 2019 إلى آخر يناير 2020 والمتخلفين من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 10 فبراير2020 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد اعتبارا من 22 وحتى 25 فبراير 2020.

وأشار إلى أنّه بالنسبة لحملة المؤهلات المتوسطة، سيتم قبول مواليد أشهر (أبريل / مايو / يونيو) من عام 2000 الحاصلين على مؤهل متوسط، ومواليد الأشهر الثلاث من جميع السنوات حتى عام 1999 خريجى العام الدراسي 2018 / 2019، والمتخلفين من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 25 ديسمبر 2019، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد اعتبارا من 8 يناير وحتى 2 فبراير 2020.

وقال إنّه سيتم استقبال الأفراد من غير ذوي المؤهلات مواليد أشهر (أبريل / مايو / يونيو) من عام 2000 والمتخلفين من سنوات سابقة، وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 16 فبراير 2020 على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم، في الفترة من 26 فبراير وحتى 10 مارس 2020.

المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومي، بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند)، أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب، فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز، فصيلة الدم، أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات إضافة إلى شهادة الامتياز / التدريب لخريجي كليات الطب (البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / الطب البيطري / التمريض )، وثيقة الزواج للمتزوجين، رخصة القيادة للشبان الحاصلين عليها، خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه، قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين).

كما تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد على شبكة الإنترنت على العنوان (https://tagned.mod.gov.eg ) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد، وموقع للرد على استفسارات المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالي tagneed@mod.gov.eg، وخدمة الاستعلام الصوتي لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02 - 26339581 / 02)، وتم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد (كول سنتر) الرقم المختصر (15499).