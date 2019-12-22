قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنّه لا يجوز رفض قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ باعتباره التزام دستوري، وبالتالي يحق للنواب فقط مناقشة مواده ورفضها أو تعديلها أو حتى إعادة القانون مرة أخرى للجنة الإدارة المحلية لتعديله، لكن رفضه من حيث المبدأ غير جائز على الإطلاق.

وأضاف عبدالعال خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، وسط رفض واسع من الهيئات البرلمانية له: "أنتم كنواب ملتزمون بالموافقة من حيث المبدأ، وغير ملزم بأخذ حتى الموافقة المبدئية عليه، وعلى الجميع أن يعي أني أحترم الدستور والقانون ".

وكانت الجلسة العامة المنعقدة الآن شهدت رفضا واسعا من الهيئات البرلمانية لمشروع قانون الإدارة المحلية، وسط تمسك الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بمناقشة القانون باعتباره التزام دستوري.