نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط تشكيل عصابي ملثم، اقتحم سوبر ماركت شهير بدائرة مركز كفر الزيات، تحت تهديد الأسلحة وللاستيلاء على الأموال الموجودة به.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مأمور مركز كفرالزيات، باقتحام مسلحون ملثمون سوبر ماركت بدائرة المركز، والاستيلاء على الأموال الموجودة به وبضائع، وفروا هاربين.

على الفور جرى تشكيل فريق بحث قاده العقيد محمد عاصم مفتش مباحث مركز كفرالزيات وبسيون، ضم كلا من الرائد هادي سالم رئيس مباحث كفر الزيات، والنقيب أحمد شيحة معاون المركز، وتوصلت التحريات إلى أن 4 عاطلين وراء الواقعة.

وجرى تحديد المتهمين والقبض عليهم، وبمناقشتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي يستهدف سرقة المحال التجارية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.