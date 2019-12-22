رفع درجة الاستعداد القصوى خلال الاحتفال بعيد الميلاد بالغربية

محافظ الغربية:- رفع درجة الإستعداد القصوى خلال الإحتفال بعيد الميلاد و

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، توجيهاته للجهاز التنفيذي برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، تزامناً مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد وعيد الشرطة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد، اليوم، برئاسته وبحضور رؤساء المدن والأحياء ووكلاء الوزراء المعنيين.

في بداية الاجتماع، كلف محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة بمحيط الكنائس وإزالة الإشغالات وتقليم الأشجار ودهان البلدورات مع الاستمرار في حملات النظافة المكثفة بجميع الشوارع، ورفع التراكمات التاريخية مع مراجعة أعمدة الإنارة بالشوارع وغلق أي فتحات قد تعرض حياة المواطنين للخطر، والالتزام الكامل بالإزالة في المهد لأي تعديات وخاصة خلال الاحتفال بالأعياد.

في السياق ذاته؛ وجه "رحمي" بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية خلال هذه الفترة والتنسيق التام بين رؤساء الأحياء والطب البيطري والتموين والصحة، والتأكيد على توافر السلع واللحوم والأسماك بكميات كافية بالأسواق، مع متابعة مديرية الطب البيطري العمل بالمجازر خلال الاحتفالات وتوافر المستلزمات الخاصة بها.

كما أكد محافظ الغربية رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات على مستوى المحافظة، وإلغاء جميع الإجازات ومتابعة توافر الأدوية ومضادات السموم وأكياس الدم خلال الاحتفالات، مشدداً على اتخاذ شركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى باتخاذ الإجراءات الاستباقية التي من شأنها تمنع انقطاع الكهرباء أو المياه خلال هذه الفترة.

وفي نهاية الاجتماع؛ أكد محافظ الغربية التنسيق التام بين جميع القطاعات للخروج بالاحتفالات بالمظهر الذي يليق بالمحافظة.