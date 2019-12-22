أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، توفير التجهيزات الطبية للعناية المركزة الجديدة بمستشفى مشتول السوق المركزي.

وأوضح أنه جرى توريد التجهيزات الطبية من الأسرة والأجهزة الطبية منها 11 سرير، و11 جهاز مونيتر، وجهاز للصدمات، و22 سرنجة كهربائية، و11 مضخة محاليل، وجهاز مشاهدة مريض مركزي، وستركب الشركة الموردة الأجهزة وتدرب الفريق الطبي على التعامل مع الأجهزة الطبية.

وأضاف وكيل الوزارة بأنه جاري توفير القوى البشرية من الأطباء لبدء التشغيل التجريبي للعناية في أسرع وقت لخدمة أهالي مركز ومدينة مشتول السوق، مقدماً الشكر لوزيرة الصحة على دعمها للمستشفى بوجه خاص، والقطاع الصحي بالمحافظة بوجه عام.

من ناحية أخرى، تفقدت لجنة فنية من مديرية الشئون الصحية بالشرقية مستشفى أبو كبير المركزي لتطوير الأقسام الطبية، ومتابعة الأعمال الجارية بالمستشفى.

وجاء ذلك لوضع تصور ودراسة لتطوير وحدة العناية المركزة، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي، ومتابعة الأعمال الجارية لتطويرها، بحضور الدكتور أحمد الضبيلي، مدير المستشفى، ضمن خطة صحة الشرقية لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.