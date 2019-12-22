أنشطة وردود فعل مختلفة شهدها اليوم الأول للتعديل الوزاري، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمُتابعة استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس العالم الـ27 لكرة اليد للرجال 2021، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولو عدد من الجهات المعنية، ويأتي الاجتماع في ضوء رئاسة رئيس مجلس الوزراء، لتشكيل اللجنة العليا للاستعداد لاستضافة مصر للبطولة.

وزير الزراعة الجديد السيد القصير، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجه إلى مقر الوزارة بالدقي، لاستلام مهام عمله، خلفا للدكتور عز الدين أبو ستيت، وكان في استقبال الوزير الجديد، لدى وصوله مكتبه، قيادات ديوان عام الوزارة، وتلقى التهنئة على توليه منصبه، من العاملين بالديوان العام، وأجرى لقاءات مع عدد من الصحفيين.

كذلك توجه المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار علاء فؤاد وزير شؤون مجلس النواب، وأسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، لحضور جلسة مجلس النواب، بصفتهم أعضاء بالمجلس قبل توليهم الحقائب الوزارية.

عقب تجديد الثقة في وزيرة الصحة والسكان، استكملت جولتها التفقدية لمتابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، ومن المقرر أن تتفقد أعمال تطوير عدد من المنشآت الطبية من المستشفيات ووحدات طب الأسرة، بطابا، ونويبع، ودهب، وسانت كاترين.

وعقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا بمكتبه في العباسية حاليا مع الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، للاتفاق على آلية العمل خلال الفترة المقبلة، حسبما كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن".