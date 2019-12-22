أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، برئاسة محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل الوزارة، توجه فريق التدخل السريع المحلي إلى مستشفى بلبيس المركزي لاستلام الطفلة "هبة" ضحية التعذيب على يد خالتها بعد تماثلها للشفاء وإيداعها في جمعية مصر لحماية المرأة والطفل بمصر الجديدة لضمان حياة أفضل للطفلة.

ووجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خلال زيارة لمستشفى بلبيس المركزي، بمتابعة تسليم الطفلة لمديرية التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بعد الاطمئنان على تماثلها للشفاء تماماً، وعلى تحسن الحالة الصحية لها بعد تقديم أوجه الرعاية الطبية، وسط مشاعر من الحزن الشديد من الطفلة ومقدمي الخدمة لها بالمستشفى، لارتباطهم بها لأكثر من شهر، وما شهدته الطفلة من رعاية سواء طبية أو تعليمية أو ترفيهية أثناء تواجدها بالمستشفى، وأنهت مديرة الإدارة الصحية ببلبيس ومدير المستشفى إجراءات تسليم الطفلة لمديرية التضامن الاجتماعي.

يذكر أنّ الطفلة هبة تعرضت للتعذيب من ذويها منذ 40 يوما، وهي تبلغ من العمر 9 سنوات، وكانت تعاني من تجمع دموي حول العين واشتباه ما بعد ارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وآثار حروق متفرقة.