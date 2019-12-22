احتشد الملايين من طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العراقية، اليوم، فى ساحات الاحتجاج وسط العاصمة بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق فى مظاهرات حاشدة تُضاف لدعم المتظاهرين المحتشدين منذ مطلع أكتوبر الماضى.

وأضرب الطلبة والطالبات عن الدراسة، بعد حشدهم لثورة مليونية من خلال «فيس بوك، وتويتر، وإنستجرام» منذ اليوم، لتغلق المدارس بأمر منهم حتى تحقيق المطالب باختيار رئيس حكومة جديد مستقل وغير مشارك فى حكومات ما بعد 2003، فيما تحوّل مسار الطلبة من مدارسهم إلى ساحة التحرير، وسط بغداد، حاملين اللافتات المطالبة بتعديل الدستور، وإقالة رئيسى الجمهورية والبرلمان، بعد إقالة رئيس الحكومة.

وتوزعت المظاهرات الطلابية على عموم محافظات وسط، وجنوب العراق، بأعداد مليونية، تسببت فى تعطيل الدوام الرسمى فى ذى قار، جنوبى العاصمة بغداد، وإغلاق الطرق فى ميسان، وواسط، والديوانية، والبصرة، والمثنى، وكربلاء، والنجف، بالتزامن مع استمرار الثورة الشعبية القائمة حتى الآن، رداً على عمليات الاغتيال التى أخذت بالتزايد فى تصفية المتظاهرين.

لبنان: الحراك الشعبى يدعو للاحتشاد والمطالبة بحكومة إصلاح

من ناحية أخرى، وجَّهت مجموعات فى الحراك الشعبى فى لبنان دعوات لكل المواطنين للتظاهر، اليوم، للمطالبة بحكومة إصلاح سياسى اقتصادى، ودعا بيان لمجموعة «لحقى» للتحرك إلى ساحة رياض الصلح فى بيروت وساحات الثورة، وتابع: «لنواجه إملاءات المنظومة الاقتصادية السياسية الحاكمة والمصارف وكبار المحتكرين الذين أوصلونا إلى الانهيار».

وطالب البيان الجميع بالتظاهر من أجل حكومة يرأسها ويشكلها شخص قادر على مواجهة المنظومة الحاكمة ولا يخضع لإملاءاتها، حتى يواجه الأزمة الاقتصادية الأكبر منذ 30 عاماً.