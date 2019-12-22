رفض سامح شكري وزير الخارجية، التعليق على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأخيرة التي أساء فيها لمصر حيث هددها بسبب الملف الليبي.

وقال وزير الخارجية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، إن مصر لا تتناول أي شيء خارج نطاق الحديث المعتاد بين الدول، ولا تدخل في أي مهاترات مع أي طرف.

وأضاف أن مصر تتواصل مع الأطراف الدولية لتحقيق المصلحة الإقليمية والدولية وتعمل في إطار إيجابي لتحقيق الاستقرار ولا تتخذ أي سياسة فيها استفزاز أو اعتداء على الآخرين: "وإنما موقفنا هو الحفاظ على الاستقرار والمقدرات العربية والشأن العربي يجب أن يكون قاصرًا على التناول في الدول العربية، دون أي تدخل من أطراف خارج النطاق العربي".

وحول الحوار الذي دار بينه وبين نظيره اليوناني، قال شكري: "كان حوارًا كثيفًا نظرًا لتصعيد التوتر الذي نتج عن مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها والضرر الواقع على اليونان بسبب ذلك".

وتابع أنه وفقًا للتنسيق بين الدولتين مع دولة قبرص وأطراف إقليمية أخرى، تحدث مع نظيره الإيطالي، مشددًا على أن هناك تنسيق بين الدول الإقليمية في شرق المتوسط والدول الرئيسية الفاعلة فيما يتعلق بالشأن الليبي: "وكان ذلك محل تناول بيني وبين مستشار الأمن الأمريكي منذ أيام".