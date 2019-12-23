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قبل "نائبة الخرطوش".. برلمانيون خطفوا الأضواء خارج القبة

قبل "نائبة الخرطوش".. برلمانيون خطفوا الأضواء خارج القبة

والي: الناس لا تفي السيسي حقه.. عرَّض حياته للخطر من أجل الوطن

والي: الناس لا تفي السيسي حقه.. عرَّض حياته للخطر من أجل الوطن

إعلان نتيجة انتخابات "الموسيقيين" بالشرقية.. و"بيومي" نقيبا

إعلان نتيجة انتخابات "الموسيقيين" بالشرقية.. و"بيومي" نقيبا

أديب يستضيف متحدث الجيش الليبي ويمازحه: يعني حضرتك مش معتقل؟

أديب يستضيف متحدث الجيش الليبي ويمازحه: يعني حضرتك مش معتقل؟

مارادونا: كائنات فضائية اختطفتني 3 أيام خارج كوكب الأرض

مارادونا: كائنات فضائية اختطفتني 3 أيام خارج كوكب الأرض

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-12-2019 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-12-2019 في مصر

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صفحات الوزارات الرسمية على "فيس بوك": آخر من يعلم بالتعديلات

صفحات الوزارات الرسمية على "فيس بوك": آخر من يعلم بالتعديلات

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في التعديل الوزاري.. عودة الإعلام وضم الاستثمار والإصلاح الإداري و11 نائبا جديدا

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