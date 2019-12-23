أديب يستضيف متحدث الجيش الليبي ويمازحه: يعني حضرتك مش معتقل؟

حل المتحدث الرسمي للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة الأحد، من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر".

ومازح أديب، متحدث الجيش الوطني الليبي، بسبب الشائعات التي تطرقت إلى اعتقاله، وقال: "يعني حضرتك مش معتقل في بني غازي زي ما بيقولوا؟".

ورد عليه المسماري قائلًا: "أعمل بشكل دؤوب منذ عام 2014 سواء في الإعلام أو الأمور العسكرية الأخرى، نحن في معركة طويلة جدًا وستنتهي قريبًا بدخولنا قلب العاصمة".

وعن استهدافه من قبل القنوات الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية، قال المسماري: "لكل شيء ثمن، الوطنية لها ثمن والنضال له ثمن، ونحن في القيادة العامة للجيش الليبي مستهدفين بالأكاذيب وغيرها من الأمور الأخرى مثل التصفية، حاولوا ذلك لكن الله لم يوفقهم".