إعلان نتيجة انتخابات "الموسيقيين" بالشرقية.. و"بيومي" نقيبا

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الموسيقيين بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار نادر حسين، المستشار بهيئة قضايا الدولة، النتيجة النهائية لانتخابات النقابة، بفوز الفنان خالد بيومى بمنصب النقيب، وذلك بحصوله على 200 صوت مقابل 29 صوتا لمنافسه إيهاب عبدالفتاح.

وأدلى 234 عضوا بأصواتهم، حيث تم احتساب 229 صوتا صحيحا منها، فيما كانت هناك أربعة أصوات باطلة.

وفاز بعضوية مجلس النقابة كل من: عمرو السيد محمد، بـ 133 صوتا، وأحمد شاكر، بـ 125 صوتا، وعزت على شعبان، بـ 119، وأحمد محمود محمد، بـ 108 أصوات، وأحمد فوزى أحمد، بـ 104 أصوات، وأحمد إبراهيم، بـ 95 صوتًا.

وانطلقت انتخابات نقابة الموسيقيين بالشرقية فى تمام التاسعة صباح اليوم الأحد، بمقر فرع النقابة بشارع "البوستة" بمدينة الزقازيق، واستمرت حتى تمام الساعة الخامسة من مساء أمس، قبل أن تبدأ عملية الفرز فور انتهاء التصويت، ويتم إعلان النتيجة النهائية