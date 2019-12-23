قبل "نائبة الخرطوش".. برلمانيون خطفوا الأضواء خارج القبة

وقفت النائبة البرلمانية في شرفة منزلها، ممسكة سلاحًا ناريًا وأطلقت منه عدة طلقات في الهواء، وهو ما ظهر خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لتخرج بعدها نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، مبررة الموقف بأن السلاح مرخص، كما أنها استخدمته أثناء قراءة فاتحة ابنتها.

ودخلت النائبة البرلمانية في مشادة كلامية على الهواء مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، ولم تكمل المداخلة الهاتفية معه قائلةً: "ضرب النار ده طبيعي، لو عاوز أبعتلك رخصة السلاح هبعتهالك".

موقف النائبة نوسيلة إسماعيل، يعد استكمالًا لمسلسل بعض مواقف نواب البرلمان، والذين خطفوا الأضواء خارج مبنى مجلس الشعب، من خلال بعض المواقف والمشكلات التي سببوها أو وقعوا فيها، ولعل أبرزها كان موقف النائب منجود الهواري، الذي عرف باسم "نائب الصفعة".

وانتشرت واقعة الهواري منذ عامين، حين تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة وصول النائب إلى المكان الذي تقف فيه موظفة في أمن جامعة الفيوم، وبعد حديث قصير معها، صفعها على وجهها، ما دفع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، حينها، إلى التأكيد وقتها على أنه سيطلب من رئيس مجلس النواب، التحقيق مع النائب فى الواقعة.

شهدت محافظة دمياط واقعة أخرى، حيث شهد شارع النيل بمدينة رأس البر، مشادة كلامية بين الدكتورة غادة صقر، عضو مجلس النواب، وإحدى البائعات المتجولات على شارع النيل، تطورت لاشتباك بالأيدي قامت خلاله النائبة بصفع البائعة على وجهها والتي قامت بدورها بالاعتداء عليها بمساندة زملائها من الباعة الجائلين والذين قاموا بالاعتداء على النائبة وشقيقها.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو رصدته كاميرا المراقبة الخاصة بأحد المحال التجارية بمدينة رأس البر، يوضح عودة الدكتورة غادة صقر، وقلب أحد صناديق القمامة بشارع النيل برأس البر ونثر محتوياته، ثم القيام بتصويره بالموبيل، ونشره على صفحتها الشخصية على فيس بوك لإبراز إهمال المسؤولين بمجلس المدينة في النظافة، وطلبت خلال تدوينة لها من محافظ دمياط إقالة رئيس مدينة البر، بعد رفضه الحضور لموقع الحادثة مع البائعة.

النائب إلهامي عجينة، أحد أشهر النواب الذين أثاروا الجدل في البرلمان، له العديد من المواقف التي خطفت الانتباه داخل وخارج المجلس، أبرزها مطالبته سيدات مصر بأن يرضين بالختان لأنه يقلل الشهوة الجنسية لديهن وحتي يساعدوا الرجال لأن "90% من الرجالة عندهم ضعف جنسي".

وفي شهر أكتوبر الماضي، نشبت مشاجرة بين نائب في البرلمان عن محافظة البحيرة، ومقاول، على قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة، والذي أسفر خلال التدافع بينهما، عن سقوط البرلماني في ترعة، حيث أظهرت الصورة سقوط النائب رضا نصيف حنا، في الترعة، في أثناء قيام شخص من الذين حضروا معه، بمساعدته في الخروج منها.

وكشفت تحريات مباحث البحيرة أن الحادث سببه نزاع على حصاد محصول الأرز، وأن المشاجرة نشبت بين البرلماني و3 أفراد حضروا معه وبين المقاول طلعت متى و3 من أتباعه، وأن تدافع المزارع خلال منع البرلماني من حصاد المحصول تسبب في سقوطه بترعة "رشا"، داخل قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة، محل النزاع بين النائب البرلماني والمقاول.