نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة بنها، ندوة تعريفية عن المنح المقدمة من برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم بالتعاون مع مكتب اريسموس بلاس- مصر، وذلك في إطار حرص الجامعة على الانفتاح على العالم الخارجي.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي المشرف على مكتب العلاقات الدولية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، وحاضر في الورشة كريم حمدي وداليا أحمد من مكتب اريسموس بلاس- مصر.

وقال الجيزاوي إن البرنامج يهدف إلى تمويل مقترحات مشروعات تطوير التعليم العالي والتي تصل إلى مليون يورو للمشروع الواحد.

وأضاف إن هذه المشروعات تهدف إلى إنشاء برامج تدريبة وأكاديمية جديدة على جميع مستويات التعليم العالي، بالإضافة إلى إمكانية تجهيز المعامل بالأجهزة الخاصة بتلك البرامج.

وأشار الجيزاوي إلى أن تلك البرامج تعمل على ربط الجامعة بالمجتمع من خلال إنشاء شركات بين الجامعات المصرية و الأوروبية في مشروعات طويلة الأجل ما بين 2 لـ3 سنوات.

وأضاف أن البرنامج يقدم عدد من المنح لطلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، كما أنه يعتبر فرص للتبادل الطلابي والأكاديمي بين الجامعات المصرية وجامعات الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى 12 شهرا.