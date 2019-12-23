افتتح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، وبحضور المهندس خالد سرور، رئيس جهاز مدينة سفنكس، ولفيف من مسؤولي الشهر العقاري وجهاز المدينة، أمس، الفرع الجديد للتوثيق بالشهر العقاري على مساحة 400م2 بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والذي يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أن فرع التوثيق الجديد سيجري من خلاله، القيام بأعمال التوثيق المختلفة لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين بالمدينة، وكذا القضاء على طوابير الانتظار، وله مدخل خاص وأماكن لانتظار السيارات، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الجهاز للتوسع في تقديم الخدمات إلى المواطنين، وتقليل التكدس، وتوفير الوقت الكافي لإنجاز أكبر قدر ممكن من الطلبات والخدمات المقدمة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جرى تشغيل مأمورية تجمع عمراني جديد بمبنى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، تختص بتسجيل العقود وإشهارها لكل ما يتعلق بالأراضي والعقارات والوحدات السكنية والتجارية في نطاق مدينة 6 أكتوبر.

وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في ضوء القانون رقم 27 ولائحته التنفيذية، وفي إطار التيسير على العملاء المترددين على المركز التكنولوجي بالجهاز، لاستكمال جميع الخدمات الخاصة بمعاملاتهم بالمدينة.