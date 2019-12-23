لقى شاب يبلغ من العمر 18عاما، مصرعه اليوم الاثنين، إثر سقوطه من أعلى مقطورة جرار زراعي أثناء سيره، وجرى إيداع الجثة في مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفرالشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد ورود إخطاراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة والوحدة المحلية، بوجود حادث على طريق عزبة مختار التابعة للوحدة المحلية بالكراكات في بيلا، جرى الدفع بسيارة إسعاف وانتقلت قوة من الشرطة لمكان الحادث.

وتبين أن المتوفي هو عمار محمد كمال، 18عاما، وبسؤال شهود عيان أقروا أنه سقط من أعلى مقطورة جرار زراعي أثناء سيره بطريق عزبة مختار التابعة لقرية الكركاكات مركز بيلا، ولقى مصرعه في الحال قبل وصول الإسعاف، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإيداع الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.