قال وزير الخدمة المدنية السعودي، سليمان الحمدان، إن لدى الوزار الرغبة في السماح للموظفين بالعمل في القطاع الخاص، مضيفا لدى تقديمه عرضاً أمام مجلس الشورى، اليوم، عن رؤى الوزارة وتوجهاتها وأهدافها في المرحلة المقبلة في ضوء رؤية المملكة "2030"، أنه للجهات الحكومية ترقية موظفيها في أي وقت، ولا نحصرها بمرتين خلال العام.

واوضح الحمدان، بحسب ما نقله حساب مجلس الشورى السعودي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن وزارة الخدمة المدنية "أنهت العمل على لائحة الوظائف التعليمية التي اعتمدت مؤخراً، ونعمل على بناء جديد للائحة الوظائف الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية"، مشيرا إلى "دمج أكثر من 16 لائحة وقواعد وقرارات في لائحة واحدة تيسيراً للعمل وتجاوز العديد من السلبيات"، إضافة إلى "العمل على المزيد من تمكين المرأة في وظائف القطاع الحكومي".

وأكد المسؤول السعودي، أن "ذوي الاحتياجات الخاصة، يحظون بعناية خاصة والفرص الوظيفية متاحة لهم مثل الجميع، ونعمل في هذا الصدد بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية"، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.