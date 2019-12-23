بنشاط ولقاءات وقرارات.. جدول الوزراء الجدد في أول يوم بعد حلف اليمين

لقاءات وقرارات عدة بدأ بها الوزارء الجدد يومهم الأول على رأس وزاراتهم، إذ تنوعت المهام بين لقاءات المستشارين أو المسؤولين، بعد أن شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية.

وعن أبرز ما فعله الوزراء فهو كما يلي:

وزيرة التضامن تستقبل مستشاريها 8 صباحا

بدأت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أول يوم عمل رسمي لها في الوزارة بعد أداء اليمين الدستورية أمس في الثامنة صباحا، إذ استقبلت عدد من المستشارين لمناقشة الملفات المهمة التي تنفذها الوزارة لخدمة ورعاية المواطنين وخاصة الأسر الأولي بالرعاية، أهمها "الدعم النقدي، 2 كفاية، مودة، ومكافحة وعلاج الإدمان".

وسادت حالة من السعادة أرجاء الوزارة خاصة بين الموظفين، الذين أكدوا أنّ الدكتورة نيفين ستكمل مسيرة الدكتورة غادة والي الوزيرة السابقة.

وزير الزراعة يستقبل محافظ الوادي الجديد في أول يوم عمل

استقبل السيد القصير وزير الزراعة الجديد في أول يوم عمل له، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، كما استقبل عددا من قيادات وموظفي الوزارة للتهنئة، وعددا من موظفي بنك التنمية والائتمان الزراعي، ووصل إلى مقر عمله في ديوان الوزارة الساعة 7:45 صباحا.

وقال الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إنّ هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل بالإمكانيات المتاحة والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والبدء في مشروعات واضحة ومحددة حتى يكتب لها النجاح.

وزير الطيران المدني الجديد يباشر مهام عمله بلقاءات وقرار

بدأ الطيار محمد منار وزير الطيران المدني الجديد، أول يوم عمل له داخل ديوان الوزارة بمطار القاهرة الدولي، بعقد لقاءات مع قيادات الوزارة ورؤساء الشركات التابعة؛ للوقوف على آخر تطورات الأوضاع داخل الشركات والمشروعات الجاري العمل بها، وكذلك معرفة الخطط المستقبلية لكل قطاع.

وأكد منار للقيادات الوزارة ورؤساء الشركات أنّ الهدف الأول هو النهوض بقطاع الطيران المدني، واستمرار تقدمه وفقا للاستراتيجيات الموضوعة ومواصلة خطط التطوير والتحديث في مختلف المجالات، وتحقيق أعلى معدلات النمو والإنتاج، والسعي نحو توفير بيئة عمل إيجابية تعمل على تحقيق الرؤية المستقبلية؛ للنهوض بهذا القطاع؛ ليحظى بمكانة متقدمة على المستوى الإقليمي والدولي.

وأصدر الوزير الجديد قرارًا بعودة باسم سامي للإدارة المركزية للعلاقات الداخلية والخارجية.

وزير العدل يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل صباح اليوم، المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي، بديوان عام الوزارة، مهنئينه بتوليه حقيبة العدل وتمنياتهم بالتوفيق والسداد.

وأعرب وزير العدل خلال اللقاء، عن بالغ تقديره لمجلس القضاء الأعلى، ولجهاز النيابة العامة، وجموع قضاة مصر لما يبذلونه من جهد في تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق القانون.

وأكّد وزير العدل التعاون الدائم بين الوزارة ومجلس القضاء الأعلى في إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون.