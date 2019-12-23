مجلس الأمة الجزائري يعلق أعماله لأجل غير مسمى حدادا على قايد صالح

قرر مجلس الأمة الجزائري، الغرفة العليا في البرلمان، تعليق أعماله إلى أجل غير مسمى، في إطار الحداد الوطني الذي أعلنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، إثر وفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري.

وقال المجلس - في بيان اليوم - إنه "فور تلقي خبر الفاجعة التي ألمت بالبلاد هذا الصباح بوفاة المجاهد أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، تغمده الله برحمته، أمر رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، بتعليق الأعمال إلى أجل لاحق التزاما بإعلان السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحداد الوطني على فقيد الأمة والوطن".

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت صباح اليوم وفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري عن عمر ناهز 80 عاما. وقرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إعلان الحداد لمدة 3 أيام في مؤسسات الدولة، ولمدة 7 أيام في المؤسسات العسكرية كما قرر تبون تعيين اللواء سعيد شنقريحة رئيسا للأركان بالإنابة.