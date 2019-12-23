افتتح الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، عمليات التطوير والتجديدات والتوسعات لبعض الوحدات بمستشفى الباطنة التخصصي.

رافقه خلال الجولة التفقدية الدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، والدكتورة مها ماهر، مدير المستشفى، والدكتور حازم حكيم، نائب مدير المستشفى، والدكتور أحمد البحيري، نائب مدير المستشفى، والدكتور أيمن المنيسي، رئيس أقسام الباطنة، وأسامة موسى، أمين عام الجامعة.

وتفقد رئيس الجامعة خلال الزيارة تجديدات العناية المركزة، وتوسعات العناية المتوسطة بإضافة طاقة استيعابية 21 سرير، كما تفقد وحدات قسطرة القلب ووحدة المناظير.

وقدمت الدكتورة مها ماهر عرضا عما جرى إنجازه بالإنشاءات والتجهيزات الأساسية للمبنى الجديد الملحق بمستشفى الباطنة.

وأشاد رئيس الجامعة بالتجهيزات والتجديدات الخاصة بمستشفى الباطنة وبالمستوى المتميز للتجهيزات والالتزام بالجدول الزمني والجهود التي بذلت لتوفير المستلزمات والمعدات اللازمة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة لخدمة المرضى بكافة أقسام ووحدات مستشفى الباطنة التخصصي.