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آمنة نصير تشكر السيسي: "بارك الله فيك لتكريمك المرأة"

آمنة نصير تشكر السيسي: "بارك الله فيك لتكريمك المرأة"

عبدالمنعم السيد: 14% زيادة في قيمة الجنيه منذ تطبيق الإصلاح الاقتصادي

عبدالمنعم السيد: 14% زيادة في قيمة الجنيه منذ تطبيق الإصلاح الاقتصادي

الفقي ومحلب يقدمان واجب العزاء لأسرة "الشرقاوي"

الفقي ومحلب يقدمان واجب العزاء لأسرة "الشرقاوي"

وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل زيارتها لـ"الفيوم" ضمن مبادرة "مراكب النجاة"

وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل زيارتها لـ"الفيوم" ضمن مبادرة "مراكب النجاة"

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