عدد الوطن غدا الثلاثاء

تقرأ في عدد "الوطن" غدًا الثلاثاء، ملف خاص تحت عنوان: الوزراء الجدد في أول يوم عمل: اجتماعات لبحث ملفات العمل واستقبال المهنئين

كما تقرأ: بشائر "2020": ترقيات للموظفين في "يناير" وتعويض المواطنين عن "آثار الإصلاح"