حضرت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي السابقة، لتقديم واجب العزاء لأسرة الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال الأسبق، في العزاء المقام حاليًا بمسجد عمر مكرم، بوسط القاهرة.

وتوفي الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال الأسبق، ورئيس الرقابة المالية، الخميس الماضي، بعد صراع مرير مع المرض، عن عمر ناهز 58 عامًا.

والدكتور أشرف الشرقاوي، شغل منصب وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الهئة العامة للرقابة المالية ويملك خبرة أكاديمية ومهنية لمدة 30 عامًا في مجالات الاستثمار والمحاسبة والتمويل، وأسهم في وضع عدد من القواعد الرقابية لأسواق المال، كما شارك في إنشاء وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات.