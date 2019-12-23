أصيب 5 أشخاص، من أسرة واحدة، اليوم، بحالة تسمم إثر استنشاقهم رائحة سائل كلور مركز، أثناء نومهم بمنزلهم بقرية الخوالد، التابعة لمركز إيتاي البارود بالبحيرة.

وكان مستشفى إيتاي البارود استقبل "أحمد. م. م"، 44 عاما، وزوجته "دعاء. ر. ب"، 40 عاما، و"رحاب"، 14 عاما، و"آلاء" 10 سنوات، و"محمد" 10 سنوات، "أبنائهما" مصابين باختناق وتسمم، وجرى حجزهم بمركز السموم بالمستشفى للعلاج.

تحرر المحضر اللازم، وبسؤال الأم، أفادت أنها كانت تغسل الملابس باستخدام الكلور المركز أثناء نومهم، وشعروا بالاختناق، ونقلوا إثر ذلك إلى المستشفى.