وافق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، على إحالة 87 من العاملين بعدد من الوحدات الصحية للتحقيق بسبب الانصراف عن العمل بدون سند رسمي.

تضمن قرار محافظ الدقهلية إحالة 37 من العاملين بمستشفى المنزلة المركزي، و3 بوحدة طب الأسرة بالوصيف الدواخلي التابعة للإدارة الصحية بالجمالية، و14 بوحدة طب الأسرة بالجزيرة، و16 بوحدة طب الأسرة بالمحمودية، و10 بوحدة طب الأسرة بالقباب الصغرى التابعين للإدارة الصحية بدكرنس، واثنين بوحدة طب الأسرة بكفر سرنجا، و5 بميت يعيش التابعتين للإدارة الصحية بميت غمر.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة مستشفى المنزلة، ولجنة هندسية لمعاينة الوحدة الصحية بالنظارة للتأكد من السلامة الإنشائية لهما حفاظا على الأرواح والممتلكات.

صدرت قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه التقرير المعروض من مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، للمرور على عدد من الوحدات الصحية والخدمية خلال 4 أيام شملت مراكز "أجا، ومنية النصر، وميت غمر، ودكرنس، وميت سلسيل، والجمالية، والمطرية، والمنزلة".