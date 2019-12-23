حملة لإزالة التعديات على الأرصفة وفتح الطرق أمام المارة بكفر سعد

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، برئاسة محمد البساطي، نائب رئيس المدينة لشؤون المدينة، اليوم، حملة لإزالة تعديات الإشغالات بالتوفيقية.

واستهدفت الحملة كل التند المخالفة على جانبي الطريق العام للقرية والأرصفة المخالفة، مع فتح الطريق للمارة والمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفات.

وشدد "البساطي" على عدم التعدي على حرم الطريق وفتحه للمارة وعدم استغلاله للملكية الخاصة، كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة مجدي خاطر حملة إزالة فورية لحالة تعدي على الأرض الزراعية بقرية الرياض التابعة لمركز كفر البطيخ على مساحة 130 متر، وجرت إزالة المخالفة وعودة الأرض لطبيعتها.