8 معلومات عن نوة الفيضة الصغرى.. رياح شديدة وأمطار وتستمر 5 أيام

"ارتفاع منسوب البحر سيصل إلى 6 أمتار فى نوة الفيضة الصغرى، وتصل إلى أقصاها الأربعاء"، مضمون رسالة تحذيرية أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية، أمس، ووزّعتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية على غرف العمليات المنوطة بالتعامل مع تداعيات هطول الأمطار وجميع المسؤولين بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتوخى الحذر واتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة لاستقبال النوة المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء.

الوطن ترصد لكم أبرز المعلومات عن نوة الفيضة الصغرى:

1- تحدث بسبب وقوع عدد من المنخفضات الجوية.

2- تقع في النصف الأخير من شهر ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام.

3-تصحبها رياح شمالية غربية شديدة.

4-تصل سرعة الرياح فيها لـ60 كيلو مترا في الساعة.

5-يصاحبها سقوط الأمطار.

6-تبدأ يوم 11 كيهك بالتقويم القبطي.

7-سُميت بهذا الاسم لأن البحر يفيض خلالها ويزداد ارتفاع الأمواج.

8-يٌحظر ركوب البحر خلال فترة النوة وتُغلق الموانئ وتتوقف حركة الملاحة لخطورة الأمواج.