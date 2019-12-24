رصد برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، تقريرا مصورا يكشف عن جهود مصر تجاه الدول الأفريقية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال العام 2019.

وأوضح التقرير أنّه خلال فترة وجيزة حدثت طفرة واضحة في العلاقات الأفريقية بالدول الكبرى على المستويات كافة، خاصة على الصعيد الاقتصادي، كما لم يترك الرئيس أي من المحافل الدولية التي شارك فيها، إلا وتحدّث عن مشكلات القارة الأفريقية، وحقه في تحقيق التنمية المستدامة، وحياة كريمة وفرص عمل.

ودعا الرئيس، رجال الأعمال والشركات الدولية الكبرى للاستثمار في أفريقيا، لما تحتويه من الكثير من الموارد الطبيعية والأيدي العاملة والأمن والسلم.

وأكد خبراء في الشؤون الأفريقية أنّ الرئيس السيسي تعامل مع مشكلات ومشروعات أفريقيا، بالطريقة ذاتها التي تعامل فيها مع المشروعات المصرية، كما اهتم بإنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وتحدّث عن دول القارة التي تصدّر مواردها وتعيد استيرادها مرة أخرى، كما استطاعت القيادة المصرية التدخل بإيجابية لحل العديد من المشكلات بين الدول الأفريقية.