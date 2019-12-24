أحال الدكتور محمد زين الدين حافظ،وكيل وزارة الصحة بأسيوط، 14 طبيبا بعدد من المستشفيات للتحقيقات العاجلة بديوان المديرية وذلك لمخالفتهم ضوابط العمل.

جاء ذلك بناءا على المذكرة المقدمة من فريق إدارة المتابعة بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بالمديرية عقب الجولة التى نفذها الفريق فجر اليوم الثلاثاء، وشملت مستشفيات أبنوب المركزي وصدفا المركزي وأسيوط العام، حيث تفقدوا سير العمل بالاستقبالات والعنايات والمبتسرين والأقسام الداخلية، وذلك للتأكد من تواجد العنصر البشري المكلف بالسهر في المستشفيات، والتأكد من تقديم الخدمة المكلفين بها.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات المفاجئة علي مختلف المنشآت الصحية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة في مختلف الأوقات، ورصد كافة الملاحظات وتذليل أي مشكلات والالتقاء بالمرضى ومرافقيهم والاستماع إلى مطالبهم للتعرف علي مدي رضا المواطنين عن مقدمي الخدمات والرعاية الطبية ووضع حلول عاجلة لأي مشكلات.

وأضاف " زين " أنه تم وضع خطة قادمة لمفاجئة كافة المنشأت الصحية والمستشفيات والوحدات في كافة أنحاء أسيوط في مختلف الأوقات حرصا على تقديم أفضل خدمة طبية لائقة للمواطنين، موضحاً أن الهدف من هذه الجولات إعادة الانضباط والاطمئنان علي توافر المستلزمات والأدويه والوقوف علي مشاكل المرضى.