لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرين، اليوم، نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية دلجا بين مركزي ملوي وديرمواس بمحافظة المنيا، وجرى تحرير المحضر اللازم و نقل الجثث لمستشفى ملوي العام وديرمواس العام.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول 6 جثث و 17 مصابا أحدهما في غيبوبة تامة إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الغربي بين مركزي ديرمواس وملوى.

بانتقال قوات الأمن، تبين أن الحادث وقع بالقرب من طريق قرية دلجا بالطريق الصحراوي الغربي، وأسفر عن وفاه كل من: عمر عبد الستار بركات، 30 عاما، علاء أبوالسعود، 26 عاما، تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى ملوي العام، وإسلام صالحين ناجي، 20 عاما، ومحمد أبو السعود محمد، 30 عاما، رياض عبد الستار، 26 عاما، ياسر جمال كامل، 17 عاما، والجثث داخل مشرحه ديرمواس.

وأصيب 17 آخرين، من بينهم محمد جلال كامل 32 عاما مصابا باشتباه بنزيف بالمخ وكسر في قاع الجمجمة وشبه غيبوبة تامه وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط العام، وتقرر التصريح بخروج كلا من: وليد جلال كامل، ومجاهد علي محمود بناءا على طلب الأهل.

وأكد مسؤول بالصحة، أن حالات المصابين الـ14 مستقرة ويتلقون كافة أشكال الرعاية الصحية، وسوف يتم إصدار تصريح بخروجهم من المستشفى عقب التأكد من سلامتهم والاطمئنان عليهم.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.