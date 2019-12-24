عاجل.. إصابة 6 من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالشرقية

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بحروق في انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية بمركز القنايات.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب حريق في منزل بقرية عزبة صفية التابعة لمركز القنايات، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، مما أسفر عن إصابة الأب والأم وأطفالهم الأربعة بحروق من الدرجة الأولى والثانية.

ومن جانبه قال الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، مشيرا إلى أن حالتهم مستقرة.