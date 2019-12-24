وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، على مشروع خطط التدريب، وبينها ورش عمل عن الأخبار الكاذبة والتوعية السياسية وأبعاد الأمن القومي في المجال الإعلامي.

وتشمل الدورات محاضرات عن صناعة الأكاذيب وتضليل الرأي العام، وكيفية مواجهة الأخبار الكاذبة والشائعات والمعايير والأكواد المهنية التي أصدرها المجلس.

تبدأ الدورة نهاية يناير المقبل وتبلغ مدتها 3 أيام بواقع محاضرتين يوميا، ومخصصة لمديري تحرير البرامج ومديري تحرير ورؤساء الأقسام بالصحف، ويحاضر في الدورات أساتذة الإعلام وخبراء الأمن القومي وممثل عن وزارة التخطيط.