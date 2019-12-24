انتهي الممثل الهندي أنوج جاين من تصوير دوره من الفيلم الدرامي الجديد "Vidhann" مع المخرج مانجو راج، والذي سيعرض أوائل عام 2020.

الفيلم من إنتاج Hasya Chikitsak Prastui وهي الشركة نفسها التي تعاون معها من قبل في فيلمه الروائي المستقل "AVSAR"، وحصل بسبب هذا العمل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان "ملبورن سيتي" للسينما المستقلة لعام 2018، كما ترشح للجائزة ذاتها في مهرجان مونتريال السينمائي بكندا.

وقال أنوج، في بيانٍ صادر عنه: "سعيد بعودة التعاون مرة أخرى مع نفس الشركة التي قدمت معها عملي الأول عام 2017، وبسببها حصلت على العديد من الجوائز خاصة عندما عرض في العديد من المهرجانات وكان أولها مهرجان Qflix الدولي للأفلام في فيلادلفيا، نال الفيلم إعجابًا كبيرًا بعد عرضه وترشيحه في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية وعدد من الجوائز، كما أنه كان السبب في مشاركتي في فيلم DRIVE والذي يعرض حاليا علي Netflix منذ الاول من نوفمبر الماضي ومتاح حاليا على موقع Amazon Prime في الولايات المتحدة وبريطانيا".

يذكر أنَّ أنوج لعب دور محوري في فيلم "Drive" الذي جرى إنتاجه تحت إنتاج دارما إنتاج كاران جوهر وإخراج المخرج الشهير تارون مانسوخاني، وشاركه في البطولة كل من سوشنات سينج راجبوت وجاكلين فيرناندز، كما انه يستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم فيلمين قصيرين.